26/07/2024 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌333點子，報7.2536

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣匯率經過昨日（25日）大升逾500點後，今日未能保持升勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開近200點，雖然早盤曾回升至7.2275，但隨後反覆向下，午後跌幅進一步擴大，收報7.2536，較上個交易日4時30分收盤價大跌333點子，脫離逾兩個月高位，全日在7.2275至7.2544之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)今日亦回吐，現跌233點子，報7.2638。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1270，較上個交易日升51點子，兩連升，創7月1日以來近一個月新高，與市場預測偏離大幅收窄至1000點以內，為近四個月來最小偏離，上個交易日報7.1321。

交易員稱，美國數據仍偏強，日圓反彈暫遇阻，境內美元持續緊張，人民幣低開後震盪回調，預計短期可能呈現震盪偏弱走勢。

他們並指出，上一交易日市場踩踏引發人民幣勁揚，今日隨即回調暫無法撼動客盤觀望情緒，但經此一役，以往匯價「小步慢貶」趨勢料將打破，日內匯價彈性有望提升；關注稍晚美國數據指引及下周美聯儲和日本央行的決議落地。(sl)