26/07/2024 09:20

【大國博弈】彭博：訪華美企高管對中國是否歡迎外資感猶疑

《經濟通通訊社26日專訊》美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團在三中全會後訪問北京，包括蘋果公司首席運營官威廉姆斯、美光科技總裁梅洛特拉在內的一眾商界領袖拜會中國高層官員，就經濟和政策事項進行交流。

據《彭博》引述知情人士指出，中方熱情接待美國商界高層，表達了其促進外商在華投資的意圖，然而高管們認為中國經濟仍然缺乏活力，對在華投資依然保持警惕。知情人士以「抽象」來形容三中全會決定文件，稱美國企業需要了解更多會議細節，才能確信這份文件的意義。知情人士透露，一些高管認為，三中全會目標之一是促進外企在華創新，但會議也強調自主創新是優先事項，兩個目標彼此矛盾。

知情人士又表示，美國大選並沒有成為此次訪問的話題，但中國官員會上駁斥了中國產能過剩的說法，並對美國的出口管制措施表示反對。商界領袖們會上提出多條問題，包括中國經濟的供需失衡、過度使用國家安全關切，以及私營部門的作用等。(ey)(zz)



