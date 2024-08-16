26/07/2024 09:28

【大國博弈】美駐加大使：對加拿大擬關中國電動車輸入後門感鼓舞

《經濟通通訊社26日專訊》美國駐加拿大大使科恩在接受採訪時透露，加拿大政府似乎正在討論限制中國電動車進口，以關閉其繞道加拿大進入美國市場、避開美國加徵關稅的「後門」，科恩稱他對此感到鼓舞。

加拿大目前就限制中國電動汽車進口的潛在措施進行的為期30天的磋商即將結束，潛在措施包括提高關稅。報道引述知情人士指，有加拿大官員和行業代表認為，該國對中國電動汽車徵收關稅的稅率應與美國102.5%稅率看齊，不過加拿大當局目前未作出最終決定。

加國貿易部長伍鳳儀拒絕就電動汽車磋商發表評論，但稱已對美國非常明確地表示，加拿大不會成為不符合規則的轉運貨物的後門。(ey)