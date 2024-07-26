26/07/2024 10:03

【俄烏開戰】金融制裁下結算受阻，中俄跨境貿易據報轉向數字支付

《經濟通通訊社26日專訊》據《路透》報道，在西方國家的金融制裁下，中俄貿易結算愈來愈困難，一些直接通過銀行進行的結算需要數月時間才能完成，因此中俄越來越依賴跨境數字貿易平台進行雙邊貿易結算。報道引述中資「企發中俄跨境數字貿易平台」的創始人孫天樞指出，公司已在使用泰達幣(tether)來促進跨境支付，並正密切關注中俄兩國的相關立法情況。



*俄羅斯擬允許用加密貨幣支付跨境貿易*



報道介紹，企發平台在2013年成立，最初專注於向俄羅斯出口中國消費產品，今年借助中俄間貿易激增的機會開始從事雙邊貿易。俄羅斯允許使用一些可以繞過銀行系統的數字金融資產如泰達幣進行結算；俄羅斯議會也正審議一項法案，擬允許所有加密貨幣作為外貿支付手段。

孫天樞表示，以往跨境貿易付款流程最多一兩天，但目前各種流程和檢查會使付款延遲一至三個月；在某些情況下，若提供的文件不全還會阻礙交易。企發副董事長肖斯塔克(Kyle Shostak)指出，付款延遲的原因是「許多俄羅斯交易方面臨中國銀行業者提高合規性要求的問題」，許多俄羅斯交易方不太習慣這種做法，不知道如何應對這些要求。

不過，孫天樞表示，企業已經開始適應這種情況，許多付款和許多通過了這些檢查的公司都正確地準備好相關文件；但若產品被懷疑是否具有雙重用途，付款流程可能被延遲得更長。(sl)