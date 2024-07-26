26/07/2024 16:54

《駐京專電》北京上半年一般公共預算收入增3%，支出增9%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》北京市財政局發布的數據顯示，1至6月，北京一般公共預算收入3481.6億元(人民幣．下同)，增長3.1%；完成年度預算的53.6%。其中，全市地方級稅收收入3002.1億元，增長2.2%，稅收收入佔比為86.2%。三大主體稅種中：增值稅1002.1億元，增長6.1%；企業所得稅929.6億元，增長2.2%；個人所得稅386.9億元，下降5.1%。

今年前6個月，北京一般公共預算支出4555.3億元，增長9.1%；完成年度預算的56.8%。其中，社會保障和就業支出714.4億元，增長9.3%；教育支出612.1億元，增長3.3%；城鄉社區支出528.3億元，增長5.6%；科學技術支出338.2億元，增長7%。