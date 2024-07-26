26/07/2024 09:19

【外圍經濟】大摩：宏觀對沖基金沽貨總額或升至450億美元

《經濟通通訊社26日專訊》摩根士丹利在報告內表示，由於近期股市下滑，由電腦操盤的宏觀對沖基金近期已沽售價值200億美元的股票，並且可能在1周內再沽售價值250億美元的股票，令沽貨總金額達450億美元。

大摩表示，過去兩周美股波動，初期是由於投資者沽出所持有股票，趁機將資金投資在另一目標。不過，到周三(24日)，性質已轉變為市場大型沽售活動。納指當天下跌3.6%，是2022年10月以來最差單日表現。

大摩估計，若大市繼續大幅波動，沽壓勢必加劇。根據推算，全球股市每多跌1個百分點，宏觀對沖基金可能沽售350億美元股票。若大市波動達3%，沽貨金額可達1100億美元。(rc)