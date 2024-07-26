26/07/2024 09:27

【外圍經濟】日本通脹升溫加息風險增，拆倉潮致圓匯大漲

《經濟通通訊社26日專訊》東京核心通脹率7月份連續第3個月加速，日本央行下周或宣布加息。

總務省周五(26日)公布的數據顯示，東京不包括生鮮食品的消費者價格指數按年上漲2.2%，漲幅高於6月的2.1%。該數據符合普遍預期。

另一方面，日圓強勢上漲影響全球市場，將人民幣推升的同時，重挫日本股市、黃金、比特幣等資產，投資者重新評估槓桿押注。

日圓兌美元周四(25日)升至兩個多月來最高，體現了預期日本和美國利差將會收窄的押注之高。日圓走強不利於日本出口商，使日經平均指數進入技術性回調。與此同時，人民幣升至1個多月高位，而隨著套利交易失寵，澳元等貨幣大跌。

此外，黃金和比特幣亦下跌，有跡象顯示投資者正在解除之前的熱門押注，轉而擁抱日圓。分析認為這是一次大規模去槓桿事件，迫使整個市場出現大範圍平倉。掉期市場目前預計日本央行下周三(31日)加息的概率為75%，高於本周早些時候的44%。(rc)