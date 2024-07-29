29/07/2024 07:50

《國金頭條》聯儲會降息預期升溫，美股集體反彈道指飆650點

《經濟通通訊社29日專訊》受益於對聯儲局可能很快降息的樂觀情緒，美國主要股指上周五（27日）集體反彈，結束了一周的動盪行情，資金暫停撤離大型科技股。但當日漲幅不足以抹去早些時候的下跌。

道指漲654.27點，或1.6%，報40589.34點。標普500漲59.88，或1.1%，報5459.1點。納指漲176.16點，或1%，報17357.88點。納斯達克100指數亦反彈1%，自7月10日的歷史高點以來，該指數的公司市值已蒸發約2.6萬億美元。

華爾街分析指，本周的重點是一系列重磅經濟數據，包括就業報告、工廠訂單、聯儲局會議和一系列關鍵科技公司的財報，應該會繼續支持小型股的復興。



*PCE指數6月溫和上升*



聯儲會青睞核心個人消費支出價格指數(PCE)6月溫和上升，為年內至少降息兩次的押注提供支撐之後，隨著美股上漲，美元收盤基本持平，美匯指數報104.29。

美元兌日圓下跌0.1%，至153.75。隨著紐約期油下跌2.1%，以及加拿大盈虧平衡通脹率降至7個月低點，美元兌加元重返上周四（26日）創下的年內高點1.3849，周線上漲0.9%。

金價上漲，紐約期金漲1.2%，收每盎司2381美元。紐約期油結算價在每桶77美元附近，創下5月初以來最大單周跌幅。布蘭特期油下跌1.5%，報每桶81.13美元。(jf)