29/07/2024 19:19

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，恒隆地產公布業績

《經濟通通訊社29日專訊》美儲局一連兩日議息，及恒隆地產公布業績，料為周二(30日)市場焦點。



*日本央行一連兩日議息，美國公布20大城市房價指數*



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩日的利率會議(至31日)。日本央行舉行貨幣政策會議(至31日)。澳洲外長黃英賢會晤韓國外交部長官趙兌烈以促進雙邊關係。

數據方面，周二7:30am（本港時間．下同），日本公布6月失業率，料維持於2.6%。9:30am，澳洲公布6月建築許可，月率料由5.5%逆轉至下滑2.5%。4:00pm，德國公布第二季國內生產總值，年率料維持不變，經季節調整季率升幅料由0.2%收窄至0.1%。5:00pm，歐元區公布7月消費者信心指數。8:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%，年率升幅料維持於2.2%。9:00pm，美國公布5月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.38%收窄至0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:恒隆地產(00101)等。(wa)