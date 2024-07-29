29/07/2024 15:57

中銀香港與中銀集團保險優化「環宇智選旅遊保障計劃」

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)與中銀集團保險優化「環宇智選旅遊保障計劃」，包括提升受保人年齡、增加不同項目的保障金額，以及新增受保項目，讓香港市民在外遊及北上旅遊時，可享更全面的旅遊保障。

中銀集團保險銀行拓展部總經理何應文表示，近年香港市民外遊及北上數字屢屢攀升，不少客戶樂於周末北上消費，或假期時經常到海外旅遊，出遊模式轉變令客戶對全年旅遊保障的需求大幅增加。截至5月底，客戶經中銀香港線上渠道投保「環宇智選旅遊保障計劃（全年計劃）」的保費金額已超越2019年高峰期，錄得近8成半之增長，反映現時客戶對全年旅遊保險的龐大需求及對該產品的信心。(bn)