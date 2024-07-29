29/07/2024 11:41

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.47845 -1.941 一周 4.56702 -7.28 兩周 4.56702 -6.947 一個月 4.5853 -3.22 兩個月 4.6294 -1.042 三個月 4.63012 -1.042 六個月 4.67643 -1.643 一年 4.78506 -1.28

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息報4.5853厘，跌3.22基點，為7月8日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.63012厘，跌1.042基點。隔夜息跌1.941基點，報4.47845厘，連跌三日，為5月16日以來最低，兩周拆息跌6.947基點，報4.56702厘。六個月及一年期亦分別跌1.643基點及1.28基點，報4.67643厘及 4.78506厘。港元匯價今早在7.8061-7.8079之間上落，最新報7.8073。(bi)資料來源：香港銀行公會