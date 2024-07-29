29/07/2024 11:41
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息創3周低
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息報4.5853厘，跌3.22基點，為7月8日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.63012厘，跌1.042基點。
隔夜息跌1.941基點，報4.47845厘，連跌三日，為5月16日以來最低，兩周拆息跌6.947基點，報4.56702厘。六個月及一年期亦分別跌1.643基點及1.28基點，報4.67643厘及4.78506厘。
港元匯價今早在7.8061-7.8079之間上落，最新報7.8073。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息跌1.941基點，報4.47845厘，連跌三日，為5月16日以來最低，兩周拆息跌6.947基點，報4.56702厘。六個月及一年期亦分別跌1.643基點及1.28基點，報4.67643厘及4.78506厘。
港元匯價今早在7.8061-7.8079之間上落，最新報7.8073。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.47845
|-1.941
|一周
|4.56702
|-7.28
|兩周
|4.56702
|-6.947
|一個月
|4.5853
|-3.22
|兩個月
|4.6294
|-1.042
|三個月
|4.63012
|-1.042
|六個月
|4.67643
|-1.643
|一年
|4.78506
|-1.28
資料來源：香港銀行公會