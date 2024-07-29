29/07/2024 18:25

祈福生活服務(03686)再斥2120萬元購買未分配銀條

《經濟通通訊社29日專訊》祈福生活服務(03686)公布，於今年7月25日，集團動用其內部資源於數個不同場合透過渣打銀行購買合共26.4萬安士的未分配銀條，對價總額約為5820萬元（即第一次投資）。

於第一次投資後，於7月29日，集團動用其內部資源透過該銀行購買額外9.6萬安士的未分配銀條，對價約為2120萬元（即第二次投資）。

集團指，作出第二次投資的資金為集團無需即時用作營運或資本開支用途的內部資金。考慮到中國經濟增長放緩，集團一直積極尋求各種投資機遇，而第二次投資被視為集團財務管理的一部分，以使其資產結構多元化及按照市況作出恰當調整。透過合理及有效地動用該等資金，集團能得益於獲得更高的資本回報及為股東帶來最大回報。此外，公司作出有關投資決定時，已全面考慮其日常營運及資本開支的資金需求。第二次投資將不會影響公司的日常資金需求。(kk)