30/07/2024 10:12

【虛幣世界】報告：特朗普或再入主白宮，加密貨幣市場重拾信心

《環富通基金頻道30日專訊》加密貨幣交易所Bybit與BlockScholes合作，發布最新的《加密貨幣衍生品分析報告》。報告深入探討近期加密貨幣市場的動向，並仔細分析了市場走勢與政治活動的關聯，特別是美國前總統特朗普再次當選對市場帶來的潛在影響。

經歷了6月的拋售潮，加密貨幣市場出現明顯反彈，尤其在期權未平倉合約及收益率上有顯著的復甦跡象。隨著市場對特朗普重回白宮的前景愈發樂觀，以及特朗普對加密貨幣利好政策方面的支持，是次回彈現象被市場稱為「特朗普交易」。報告認為，特朗普將有更大機會再次入主白宮，投資者對市場交易重拾信心，而比特幣(BTC)及以太坊(ETH)的價格亦受惠於市場的樂觀氣氛而得以復甦。



*以太坊期貨交易量顯著增長，隱含波動率飆升*



緊隨以太坊現貨ETF於日前正式推出，Bybit發現以太坊的期貨交易量亦同步錄得顯著增長，當中其殖利率利率期限結構(Term Structure in Yields)亦呈現出扁平的發展趨勢。同時，永續期貨合約的持倉量(Perpetual Swap Open Interest)亦正逐步回升。目前除Toncoin外，大部分的加密貨幣得以重回標準的資金費率。

以太坊的隱含波動率(Implied Volatility)於日前飆升，並高於其實際波動率(Realized Volatility)水平，反映投資者對正式推出以太坊現貨ETF及其構成的市場影響尚存不確定態度。另外，ETH期權的期權金(Premium)持續高於比特幣，反映投資者對以太坊對沖基金及ETH的投機利潤有著濃厚興趣。(wa)



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