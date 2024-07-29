29/07/2024 08:50

【聚焦數據】上半年工業利潤增3.5%，6月3.6%連增三個月

《經濟通通訊社29日專訊》國家統計局公布，今年上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額35110.3億元(人民幣．下同)，同比增長3.5%，增速比1-5月加快0.1個百分點。6月份，工業企業利潤同比增長3.6%，比5月加快2.9個百分點，連續3個月單月增速正增長。上半年，規上工業企業營業收入同比增長2.9%，與1-5月持平。

1-6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額12083.9億元，同比增長0.3%；股份制企業實現利潤總額26243.3億元，增長1.5%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額8614.9億元，增長11%；私營企業實現利潤總額9193.6億元，增長6.8%。

1-6月份，採礦業實現利潤總額6156.3億元，同比下降10.8%；製造業實現利潤總額24985.1億元，增長5.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3968.8億元，增長23.1%。



*統計局：國內有效需求不足制約企業效益持續改善*



國家統計局工業司統計師于衛寧表示，上半年，隨著各項宏觀政策落實落細，工業生產平穩較快增長，企業利潤持續穩定恢復，國內有效需求不足制約企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下階段，要積極擴大國內需求，暢通國民經濟循環，因地制宜發展新質生產力，塑造發展新動能新優勢。隨著製造業高端化、智能化、綠色化步伐加快，裝備製造業活力不斷增強，有力支撐規上工業利潤增長。

浙商證券首席經濟學家李超表示，6月份規上工業企業利潤增速比5月份加快，主因是5月份工業企業投資收益增速回落的短期衝擊因素影響已過。以價換量是當前工業企業經營的主要特徵。從量、價、利潤率三要素模型來看，量是主要拉動項。(lc)