29/07/2024 08:38

【大國博弈】王毅晤布林肯：美方對華遏制打壓沒收手，風險仍積聚

《經濟通通訊社29日專訊》外交部消息，中國外交部長王毅在老撾萬象應約會見美國國務卿布林肯。雙方就當前中美關係交換意見，同意繼續保持各層級溝通，進一步落實好兩國元首重要共識。

王毅指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲。中美關係面臨的風險仍在積聚，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要不斷校準方向，管控風險，妥處分歧，排除干擾，推進合作。布林肯向王毅表示，美方積極致力於穩定美中關係，亦將繼續採取必要行動，維護美國及盟友和夥伴的利益和價值觀。



*籲美方回歸理性務實的對華政策*



王毅在會面中表示，美方堅持錯誤的對華認知，總以自己的霸權邏輯鏡像中國；他強調中國不是美國，也不想變成美國。中國不搞霸權、不搞強權；呼籲美方回歸理性務實的對華政策。

王毅說，台灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。「台獨」與台海和平水火不容。「台獨」勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮「台獨」空間，朝著實現完全統一的目標努力。

王毅又闡述了仁愛礁問題的是非曲直。指出中方就管控局勢同菲方達成臨時性安排，菲方應言而有信，不得再運送建築材料，美方不得再煽風點火，攪局生事。王毅表示，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談。美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，中方反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身利益和正當權利。



*布林肯：願管控分歧，避免誤解誤判*



布林肯表示，美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策，期待同中方保持經常性溝通，繼續開展禁毒、人工智能等合作。願管控好雙方分歧，避免誤解誤判。

美國國務院發言人指，兩人進行公開及富有成效的討論。布林肯向王毅表示，美方將繼續採取必要行動，維護美國及盟友和夥伴的利益和價值觀，包括人權。美國亦會與盟友和夥伴推進願景，實現自由開放的印太地區。布林肯批評中國在南海採取破壞穩定的行動，表明美國支持符合國際法的航行和飛越自由，以及和平解決爭端。(ry)