29/07/2024 09:02

【大國博弈】謝鋒：美國應停止在大選年打「中國牌」

《經濟通通訊社29日專訊》中國駐美大使謝鋒星期六（27日）在三藩市一個紀念中美建交45周年研討會上表示，美國要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。

謝鋒在致辭中稱，將中國作為假想敵是嚴重戰略誤判，是將自身戰略資源投入到錯誤方向，強調中國沒有挑戰或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算；中國從來無意也不會干涉美國大選和內政，美國也要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。如果雙方都把對方視為夥伴，中美關係就會逐步好起來。



*望美方進一步增加航班、促進學生學者互訪*



謝鋒說，中美在一些問題上存在分歧在所難免，只有通過對話協商才能解決問題。中方對話的大門始終敞開，雙方要繼續以對話增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。更要尊重彼此核心利益和重大關切，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等敏感問題。

另外，兩國正常民間交往不應受政治關係起伏左右，希望美方在進一步增加航班、促進學生學者互訪等方面「做加法」，在赴華旅行提醒評級、盤查遣返中方人員等方面「做減法」。

謝鋒反問，將遏制中國當成唯一目標，不惜背棄自由貿易、市場原則、契約精神，是否真的符合美國國家利益？他強調，打貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家，脫勾解決問題只能南轅北轍。中美各自成功是彼此的機遇而非威脅，雙方應該彼此成就而非互相傷害。(ry)