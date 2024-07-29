29/07/2024 09:19

【聚焦數據】廣州上半年GDP同比增2.5%，遠低於全國水平

《經濟通通訊社29日專訊》廣州統計局公布，2024年上半年，廣州市地區生產總值14297.66億元(人民幣．下同)，同比增長2.5%，低於全國5%增速水平。

其中，第一產業增加值為124.14億元，同比下降0.1%；第二產業增加值為3640.80億元，同比增長1.8%；第三產業增加值為10532.72億元，同比增長2.8%。



*工業增加值同比降0.8%，汽車製造業承壓*



上半年，廣州市規模以上工業增加值同比下降0.8%。三大支柱產業中，汽車製造業生產持續承壓，實現增加值下降16.4%；電子產品製造業、石油化工製造業分別增長8.1%和4.0%。高技術製造業增勢穩定，實現增加值增長9.8%，其中，醫藥製造業、電子及通信設備製造業分別增長7.5%和10.7%。



*地產投資降10.1%，商品房銷售面積降13.3%*



上半年，廣州市完成固定資產投資同比增長2.0%。分領域看，基礎設施投資增長8.8%，其中航空、鐵路運輸業投資分別增長50.6%和10.4%；工業投資增長24.6%，其中工業技術改造投資增長31.4%；房地產開發投資下降10.1%，商品房銷售面積下降13.3%，增速比一季度收窄9.4個百分點。



*高技術製造業投資連續3年兩位數增長*



另外，產業向「新」而行加快蓄勢聚能，高技術製造業投資同比增長34.5%，佔全市製造業投資比重提高至55.5%；支柱產業中的電子產品製造業、汽車零配件製造業完成投資分別增長36.1%和61.5%。

上半年新開工工業投資項目597個，比上年同期增加168個，其中新開工10億元以上工業投資項目31個，比上年同期增加9個，主要集中在動力電池、新型儲能、半導體等新興產業領域。高技術製造業投資在連續3年兩位數增長的基礎上，今年上半年仍然較快增長34.5%，佔製造業投資的比重進一步提升至55.5%。



*社會消費品零售總額約5601億，同比持平*



上半年，廣州實現社會消費品零售總額5601.55億元，同比持平。全市住宿和餐飲業零售額增長3.0%，其中住宿餐飲企業通過公共網絡實現餐費收入增長9.3%。限額以上批發和零售業中，吃穿用消費需求穩，糧油食品類、飲料類、日用品類商品零售額分別增長9.8%、10.3%和2.4%；實物商品網上零售額在連續多年保持兩位數增長的基礎上增長2.3%，佔社會消費品零售總額的比重提高至25.2%。(ry)