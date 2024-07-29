29/07/2024 11:37

《行業數據》中國上半年黃金產量179.6噸，同比增0.58%

《經濟通通訊社29日專訊》中國黃金協會和世界黃金協會聯合舉辦2024中國國際黃金大會。會上公布，2024年上半年，國內原料黃金產量為179.634噸，與2023年同期相比增產1.036噸，同比增長0.58%，其中，黃金礦產金完成141.496噸，有色副產金完成38.138噸。另外，2024年上半年進口原料產金72.026噸，同比增長10.14%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金251.660噸，同比增長3.14%。

2024年上半年，雖然黃金價格表現較好，但中國黃金產量並未如期增長，主要是老礦山易開採資源逐漸減少，新建礦山面臨深井建設難題，且安全環保政策要求不斷提高，部分黃金礦山企業減產、關停整改或無法延續生產。

2024年上半年，境內礦山礦產金產量67.851噸，佔全國的比重為47.95%。紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業「走出去」戰略成效顯著，2024年上半年，中國黃金行業境外礦山實現礦產金產量34.399噸，同比增長19%。(ct)