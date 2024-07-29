29/07/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升33點子，報7.2503

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1316，較上個交易日跌46點子，與市場預測偏離擴大至逾1200點，上個交易日報7.1270。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開33點子，報7.2503，上個交易日即期匯率收盤報7.2536。

據《券商中國》報道，瑞銀的一項調查顯示，未來一年，各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣，26%的受訪者認為配置將呈現美元、歐元、人民幣的多極化格局。以目前股市的資金流向來看，這實屬超預期事件。

分析人士認為，人民幣前期並沒有累積太多的貶值壓力，中國出口增速韌性依然較強，年底季節性結匯需求上升，風險的防範化解帶來人民幣資產風險偏好上行。如有需要，穩匯率政策可能加力，再加上中國對外債務風險較低、美元降息、日圓升值等，短期人民幣仍有多重積極因素支撐。(sl)