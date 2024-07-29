29/07/2024 16:34

【聚焦人幣】人幣即期收跌41點子報7.2577，刷近一周新低

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅高開後窄幅上落，尾盤跌幅擴大，收報7.2577，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，兩連跌，創7月24日以來近一周新低，全日在7.2503至7.2583之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌75點子，報7.2706。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1316，較上個交易日跌46點子，與市場預測偏離擴大至逾1200點，上個交易日報7.1270。

交易員表示，本周美聯儲、日本央行及英國央行都將召開政策會議，市場觀望情緒較濃，短期人民幣料窄幅波動等待指引；同時關注中國政治局會議，市場期待更多增量政策提振信心。

高盛最新點評指出，離岸人民幣緩慢貶值步伐將持續下去；而隨著美國大選臨近，此前的快速平倉操作將為重置離岸人民幣融資狀況和美元兌人民幣上行對沖提供機會。

中金公司報告認為，本周若美聯儲表態偏鴿或是美國經濟數據表現欠佳，人民幣匯率或將繼續面臨相對溫和的空間，短期內貶值壓力相對減輕。(sl)