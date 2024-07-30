29/07/2024 09:24

【人行操作】人行近3016億逆回購利率持平，放水近2434億

《經濟通通訊社29日專訊》人民銀行公布，今日進行3015.7億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%。

公開市場今日有582億元逆回購到期，即今日淨投放2433.7億元。

人行行公開市場本周有9847.5億元逆回購到期，其中，周一到周五分別有582億元、2673億元、661億元、2351億元和3580.5億元逆回購到期，均為7天期。



*分析：資金面有望平穩跨月，年內降準仍可期待*



《證券日報》引述光大銀行宏觀市場部研究員周茂華表示，從人行近期的一系列操作來看，通過靈活開展逆回購、增加MLF操作，能夠滿足市場合理資金需求、穩定市場預期，平抑短期資金面波動。預計人行月末仍然會維持一定投放力度，資金面有望平穩跨月。

平安證券首席經濟學家鍾正生認為，下半年降準仍可期待。因MLF到期規模將逐步放量，且政府債融資規模將會提升，基於彌補基礎貨幣缺口、穩定貨幣供應規模、改善商業銀行流動性指標的需要，人行有必要全面降準25個基點至50個基點，釋放5000億元至1萬億元資金。(sl)