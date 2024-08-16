29/07/2024 10:08

【大國博弈】美國半導體公司申請對英諾賽科啟動337調查

《經濟通通訊社29日專訊》據中國貿易救濟信息網消息，美國Infineon Technologies Americas Corp、美國Infineon Technologies Austria AG於7月26日根據《美國1930年關稅法》第337節規定，向美國際貿易委員會提出申請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定半導體器件及其下游產品違反了美國337條款。中國江蘇英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司、中國江蘇英諾賽科（蘇州）半導體有限公司、中國廣東英諾賽科（珠海）科技有限公司、美國Innoscience America, Inc. of Santa Clara, CA為列名被告。



*英諾賽科6月申請香港主板上市*



英諾賽科為內地氮化鎵芯片製造商。英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司今年6月已向港交所遞交主板上市申請，中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。相關文件未列集資金額，但據外電今年3月報道，該公司考慮籌資約3億美元(約23.4億港元)。

根據相關文件資料，英諾賽科是全球首家實現量產8英寸矽基氮化鎵晶圓的公司，亦是全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的矽基氮化鎵半導體產品的公司。據弗若斯特沙利文資料，按收入計，英諾賽科於2023年在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。(sl)