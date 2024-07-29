29/07/2024 15:28

【數據前瞻】機構料7月官方製造業PMI降至49.3創五個月低

《經濟通通訊社29日專訊》7月中國官方製造業採購經理人指數(PMI)和財新製造業PMI將分別於周三(31日)及周四(1日)發布。《路透》綜合31家分析機構預估中值顯示，中國7月官方製造業PMI料從49.5下滑至49.3，連續第三個月位於榮枯線下方，並將創五個月低點。另據16家機構預估中值顯示，財新7月中國製造業PMI料從上月的三年高位51.8回落至51.5，連續九個月高於榮枯線。

廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，估計7月製造業PMI數據有較大概率環比季節性下行；從7月上中旬高頻數據看，消費環比有所恢復；但工業、建築業數據仍偏弱，7月中國戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比下行。

巴克萊銀行指出，其跟蹤的大多數行業當月開工率均有所下降，預計官方製造業PMI將降至49.4。不過該行認為，出口導向型的財新製造業PMI將保持強勁，預計僅微降至51.6。

財信研究院宏觀團隊伍超明等預計，7月官方製造業PMI回落至49.2。該團隊認為，南方高溫降雨對製造業生產形成較大拖累，而且內需不足尤其是房地產市場調整對工業生產的影響仍會持續。此外，全球地緣政治關係緊張，出口需求環比動能或偏弱，對製造業景氣度的支撐不強。(sl)