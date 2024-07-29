29/07/2024 17:57

中國銀行（香港）有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 香港上海滙豐銀行有限公司 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 中國農業銀行股份有限公司（香港分行） 招商永隆銀行有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 中國民生銀行股份有限公司香港分行 興業銀行股份有限公司香港分行 浙商銀行股份有限公司（香港分行） 信銀（香港）資本有限公司 平證證券（香港）有限公司 摩根大通證券（亞太）有限公司 花旗環球金融有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行 中信里昂證券有限公司 渣打銀行（香港）有限公司 瑞穗證券亞洲有限公司 美林（亞太）有限公司 國泰君安證券（香港）有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 海通國際證券有限公司 國信證券（香港）金融控股有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 星展銀行有限公司 中國光大銀行股份有限公司香港分行 中國銀河國際證券（香港）有限公司 中國信託商業銀行股份有限公司

《經濟通通訊社29日專訊》深圳市財政局網站發文指，為深化深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點，深入貫徹落實《財政部關於支持深圳探索創新財政政策體係與管理體製的實施意見》，推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，深圳市計劃於近期赴香港簿記建檔發行不超過70億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為2/3/5/10年期。本次發行的地方政府債券中，2年期為社會責任債券，募集資金將主要投向高中建設等項目；3年期為低碳城市主題綠色債券，募集資金將主要投向地鐵等項目；5年期債券，募集資金將主要投向鐵路等項目；10年期為可持續發展債券，募集資金將主要投向醫療衛生、教育、基礎設施、老舊小區改造等項目，進一步推進綠色發展、循環發展、低碳發展，落實可持續發展戰略，在高質量發展中持續增進民生福祉。具體發行安排將及時公布。深圳市財政局網站同時宣布，確定29家機構為深圳市2024年在港發行離岸人民幣地方政府債券承銷團成員。當中包括中國銀行(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行等。(sl)深圳市2024年在港發行離岸人民幣地方政府債券承銷團成員：