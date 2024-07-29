29/07/2024 09:33

《法證攻防－林恩》上周人行減息，本周美日議息

《法證攻防》上周四（25日）美國公布第二季度GDP按年增長2.8%，遠高於市場預測的2%和第一季度的1.4%。上周美國重磅科技股公布業績，納斯達克100指數上周二（23日）至上周四連跌3日，急瀉近千點失守19000點關口。美匯指數徘徊在104水平，美聯儲局本周公布議息結果，根據芝商所數據，9月降息0.25厘的機率近90%。日央行亦將於本周進行議息，市場憧憬日央行會就是否加息進行辯論。日圓上周由約每美元兌157日圓，一度轉強至約每美元兌152日圓。如預期繼續日圓升值，可留意美日沽10249，如預期日圓貶值，可留意美日購10248。

上周人行減息，1年期LPR、5年期LPR、逆回購利率分別下調0.1厘，MLF利率下調20個基點至2.3厘。國家外匯管理局統計數據顯示，2024年6月，中國外匯市場（不含外幣對市場．下同）總計成交22.33萬億元人民幣。2024年1-6月，中國外匯市場累計成交135.43萬億元人民幣。美元兌離岸人民幣匯價上周表現波動，離岸人民幣曾轉強至約每美元兌7.2元人民幣，但亦曾偏弱逼近每美元7.3元人民幣。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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