29/07/2024 09:47

【美國大選】耶倫反駁末日博士：未放鬆金融環境來助力總統選舉

《經濟通通訊社29日專訊》在市場對聯儲局降息預期上升之際，美國財長耶倫否認為了協助民主黨參與大選而放鬆金融環境。

「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)早前指控，美國財政部操縱國債發行，以降低整個經濟實際借貸成本。耶倫受訪時表示，魯比尼的論點暗示了一種旨在放鬆金融環境的策略，她可以百分之百地保證，不存在這種策略，亦從未討論過此類問題。

共和黨政客最近對耶倫發起一系列攻擊，認為財政部去年11月採取措施，抑制較長期債券發行的激增，轉而相對更多地依賴短期債券，是為了壓低長期借貸成本，從而在今年11月大選前助力經濟。

此外，特朗普之前表示，強勢美元正在重創美國製造商，耶倫對此表示質疑。她表示，在評估強勢美元的影響時，需要在更廣泛的背景下予以考慮。她認為美國有非常強勁的經濟，消費者支出和投資支出強勁，各項計劃都帶來大量的製造業就業機會。美國的經濟實力吸引了外國資本，並提升了美元的價值，(rc)