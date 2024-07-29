29/07/2024 10:16

【比特幣】特朗普若當選會炒SEC主席，令虛擬貨幣「再次偉大」

《經濟通通訊社29日專訊》特朗普表示，如果他重返白宮，將解僱美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒 (Gary Gensler)，並選擇對虛擬貨幣友好的監管人。

特朗普上周六(27日)在田納西州納什維爾舉行的比特幣會議上表示，他正在制定一項計劃，要讓美國成為全球的虛擬貨幣之都和世界比特幣超級大國。他承諾會成立虛擬貨幣行業總統顧問委員會，創建穩定幣框架，並呼籲縮減執法力度。



*特朗普首次拆掉右耳繃帶*



特朗普周五(26日)亦首次拆掉右耳繃帶露面，在室內進行演講。他在佛羅里達州西棕櫚灘出席Turning Point USA主辦的一場活動，抨擊賀錦麗是一個「激進的自由主義者」、「無能」，「乞討者」，但沒有使用貶低賀錦麗的綽號。

一些共和黨議員最近幾天警告，針對賀錦麗的種族或性別進行攻擊可能會適得其反，令選民反感。(rc)