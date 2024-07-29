29/07/2024 13:25

【外圍經濟】美國起訴Andrew Left證券欺詐

《經濟通通訊社29日專訊》美國監管機構就與社交媒體貼文和研究報告相關的股票交易，起 訴沽空投資者Andrew Left以及Citron Capital。

美國證券交易委員會(SEC)指控Left利用其公司Citron，從涉及20多家公司的非法交易中獲利約2000萬美元。司法部亦就證券欺詐對Left提出刑事訴訟。

根據SEC的說法，Left會在社交媒體上對他持有的股票提出建議，有時會提供他認為該股票將交易的目標價格。司法部表示，Left給人造成一種錯覺，以為他對某隻股票的公開評論與他的交易活動相符，從而操縱市場，快速輕鬆地賺錢。(rc)