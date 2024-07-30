30/07/2024 17:26

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局、英倫銀行和日本央行等全球數大央行，即將於本周稍後宣布貨幣決策，且美國一系列關鍵經濟數據有待公布，美股三大指數昨日個別發展。道指跌49.41點或0.1%，報40539.93點。標普500指數漲4.44點或0.1%，報5463.54點。納指漲12.32點或0.1%，報17370.2點。港股方面，恒生指數收市報17002，跌235點或1.4%，成交900億元。

各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩日的利率會議(至31日)。

數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布7月消費者信心指數。今晚8:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%，年率升幅料維持於2.2%。9:00pm，美國公布5月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.38%收窄至0.3%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.1%；政策利率結存餘額利率。(wa)