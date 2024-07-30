30/07/2024 07:51

《國金頭條》全球數大央行決策將出爐，美股小幅上落

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局、英倫銀行和日本央行等全球數大央行，即將於本周稍後宣布貨幣決策，且美國一系列關鍵經濟數據有待公布，美股周一（29日）小幅下落。

道指跌49.41點，或0.1%，報40539.93點。標普500指數漲4.44點，或0.1%，報5463.54點。納指漲12.32點，或0.1%，報17370.2點。

微軟、Meta、蘋果和亞馬遜，四只總市值近10萬億美元的超級大型股將披露業績，大型科技股攀升，超大型股「七巨頭」上漲1%，小型股遭遇打擊。



*聯儲局接近在幾個月內降息*



分析指，聯儲局接近在幾個月內降息，主席鮑威爾周三（31日）可能會就此發出訊號。美元升至兩周高點，美匯指數漲0.18%，至104.56。美元兌日圓上漲0.1%，至153.98。

交易員在等待日本央行和聯儲局會議的結果，以推動美元兌日圓脫離152-155區間。美國銀行認為，如果日本央行在周三會議結束時提高政策利率，並暗示將快速削減每月購債規模，日圓可能會升至1月份以來最高。

美元兌加元升至8個月高點1.3865。英鎊兌美元幾乎收復全部失地。歐元兌美元下跌0.3%，至1.0824。美元上漲令金價承壓，紐約期金跌0.1%，至每盎司2379.9美元。油價疲軟，布蘭特期油跌破80美元，報每桶79.78美元。紐約期油跌1.35美元，報每桶75.81美元。(jf)