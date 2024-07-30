30/07/2024 08:53

【國際要聞】委內瑞拉反美總統馬杜羅連任，料難打破石油禁運

《經濟通通訊社30日專訊》委內瑞拉國家選舉委員會周一（29日）宣布，現任總統馬杜羅在大選中勝出，將連任至2031年。美國國務卿布林肯對馬杜羅第三度當選總統表關切，認為未反應委國民意。分析指，委國突破美國石油禁運的前景變得渺茫。

委內瑞拉國家選舉委員會主席阿莫羅索較早前宣布，在統計80%的選票後，馬杜羅獲得51.2%的選票，贏得總統選舉。據美媒報道，數百名委內瑞拉人走上街頭，抗議馬杜羅通過欺詐取勝。



*數百人上街抗議馬杜羅當選*



報道指，委國首都加拉加斯上午大部分時間平靜，但數百人從該市最大的低收入社區之一Petare向市中心遊行，鼓勵路旁行人加入。另有數百人抵達加拉加斯的國際機場，高呼「這個政府將垮台」。

委內瑞拉政府發布消息稱，從一些不承認總統選舉結果的拉美國家召回其外交官，包括阿根廷、智利、秘魯、哥斯達黎加、巴拿馬、多米尼加和烏拉圭，同時要求這些國家政府立即從委內瑞拉領土召回其代表。(jf)