30/07/2024 15:48

【國際要聞】美國總統選舉前景不明朗，QUAD印度峰會出現變數

《經濟通通訊社30日專訊》據日本《共同社》報道，由於美國總統拜登放棄競選連任，淪為「跛腳鴨」政府，令「四方安全對話」(QUAD)能否如期在今年半年舉行成為疑問。

報道指，由美、日、印、澳組成的QUAD，日程協調工作遭遇困難，在周一（29日）外長會議後發表的聲明中，僅表示「期待今年下半年能在印度召開」。

QUAD首腦去年5月在廣島舉行峰會時，決定今年在印度召開首腦會議。日媒指，除了美國總統選舉前景不明，日本也將在9月迎來自民黨總裁選舉，首相岸田文雄能否連任黨總裁尚是未知數。

因此，四方首腦可能改為借9月在紐約召開聯合國大會時會晤。QUAD的主要目標是在印太區制衡中國，而周一的外長會議發表聯合聲明，強調力爭實現「自由開放的印度太平洋」，「強烈反對試圖憑藉力量或施壓，單方面改變現狀」。(jf)