30/07/2024 17:40

渣打：冀減息周期能帶動貸款需求，為內房作更多撥備可能性不大

《經濟通通訊社30日專訊》渣打集團國際業務總裁洪丕正表示，渣打上半年業績非常理想，對各項業務有信心，或有機會較預期的2026年更早達到ROTE目標。

他表示，減息對銀行有多方面影響，儘管減息會影響存款息率向下，可以加大借貸方面需求，減息亦增強了投資誘因，集團整體收入分布較平均，當中約一半為利息收入，而另一半則為非利息收入，集團亦加強其對沖政策，希望在減息周期開始之前能先部署，讓減息影響減至最低。



*已為內房不良貸款撥備逾91%*



內房方面，他表示，現時集團的整體內房敞口由2022年底的41億美元，減至現時的22億美元，減幅約一半，而當中的不良貸款已作撥備逾91%，認為撥備充足率足夠，內房短期內未必能有很好的反彈，內房供應過剩需時消化，但認為內房最差時間已過，再作更多撥備的可能性不大。

他指出，集團目標希望在三年內向股東回饋逾50億美元，在2024年已回饋27億美元，希望相關勢頭能持續，無論是股息或回購，冀將集團的剩餘資本盡快回饋給股東，希望在上述兩方面能做更多回饋。



*料今年美國減息兩次*



被問及渣打旗下虛銀Mox bank是否維持今年收支平衡目標，渣打集團香港區行政總裁禤惠儀表示，整體對Mox表現滿意，其客戶量已達60萬人，在虛擬銀行內，其存款及借貸也有相當高的市場佔有率，又指其資產質素健康，下半年會積極推出產品，現時其目標不變，但若有需要會就經濟周期作相應調整。

她又指，經過快速的加息周期，難免見到貸款需求變弱，預期今年美國減息兩次，明年減息四次，隨著減息周期開始，對整體經濟有支持作用，對整體貸款需求及風險胃納均有支持，希望貸款需求能較上半年佳。

集團主席韋浩思表示，其任期將於明年10月完結，並指未來數月將會有繼任人相關消息公布。(bn)