30/07/2024 16:40

金管局：外匯基金上半年投資收入1040億元，按年跌10.7%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布，外匯基金在今年上半年錄得1040億元的投資收入，較去年同期的1164億元減少10.65%。其中，第二季投資收入為417億元，較去年同期的84億元大增3.96倍。第二季香港股票投資收益轉賺89億元。



*上半年港股投資收益66億元*



上半年投資收入主要包括債券投資收益579億元；香港股票投資收益66億元；其他股票投資收益478億元；非港元資產外匯估值下調163億元；及其他投資收益80億元。

2024年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億元及84億元。

今年6月底外匯基金的總資產為39786億元，較2023年底減少379億元，而其累計盈餘為6883億元。



*余偉文；上半年投資收益不俗*



金管局總裁余偉文表示，今年上半年大部分主要股票市場均錄得顯著升幅。其中，受惠於主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高；香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。



*下半年投資環境存不確定性，繼續以保本先行*



展望下半年，他指政策利率走向、環球增長前景以及地緣政治緊張局勢等因素仍會對投資環境帶來不確定性。雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢有欠明朗，美聯儲減息的時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅，若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。此外，地緣政治的緊張局勢，包括持續的俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市況隨時出現逆轉。

面對這些挑戰，金管局會繼續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金。金管局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。(cl)