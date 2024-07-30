30/07/2024 19:31

《再戰明天》日本央行公布議息結果，滙控恒生信義系公布業績

《經濟通通訊社30日專訊》日本央行公布議息結果，及滙控恒生信義系公布業績，料為周三(31日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表博雷利訪越並會晤越南官員。周三本港時間10:30am，日本央行結束為期兩天的政策會議並宣布政策決定、量化緊縮計劃和新的季度預測，央行總裁植田和男將在決議公布後召開新聞發布會。



*中國公布PMI，澳洲公布CPI等數據*



數據方面，周三日本公布官方指標利率，料維持於0.1%；政策利率結存餘額利率。7:50am（本港時間．下同），日本公布6月工業生產，月率料由3.6%逆轉至下滑4.5%，年率料由1.1%逆轉至下滑6.4%；6月零售銷售月率升幅料由1.6%收窄至0.2%，年率升幅料由2.8%擴大至3.2%。9:30am，中國公布7月製造業採購經理人指數，料由49.5降至49.4；7月非製造業採購經理人指數料由50.5降至50.2；7月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第二季消費者物價指數，季率升幅料維持於1%，年率升幅料由3.6%擴大至3.8%；6月消費者物價指數年率升幅料由4%收窄至3.8%；6月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.2%。1:00pm，日本公布6月新屋動工，年率跌幅料由5.3%收窄至2.4%；7月消費者信心指數料由36.4升至36.6。2:00pm，德國公布6月進口物價，月率料由持平升上0.1%，年率料由下滑0.4%改善至升0.5%。



*美國公布ADP就業變動，百威亞太公布業績*



4:30pm，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料維持於2.7%，經季節調整季率升幅料由2.3%收窄至0.3%；6月貨幣供應M1；6月貨幣供應M2；6月貨幣供應M3。5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料維持於2.5%。8:15pm，美國公布7月ADP就業變動，料維持於15萬。9:45pm，美國公布7月芝加哥採購經理人指數，料由47.4降至45。10:00pm，美國公布6月成屋待完成銷售，月率料由下滑2.1%改善至升1.5%。

在本港，明日公布業績的公司有:恒生(00011)、百威亞太(01876)、滙控(00005)、信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)