30/07/2024 10:17

積金局:Outback未為約40名員工繳交MPF涉約6萬元

《經濟通通訊社30日專訊》餐飲品牌Outback Steakhouse宣布在港關閉9家分店，積金局回應指，根據積金局的資料，連鎖餐廳Outback Steakhouse集團旗下共有19間餐廳，未為約40名員工繳交今年5月至6月份的強積金供款及附加費，相關員工主要來自當中4間餐廳，涉及總金額約6萬元。

積金局已作出跟進，要求Outback Steakhouse立即為受影響員工補交欠款。否則，積金局會向法庭作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。積金局沒有收到相關僱員的投訴。

積金局指，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。(ac)



