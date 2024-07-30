30/07/2024 11:23
《港元利率》隔夜息連跌四天，一個月拆息創逾三周新低
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息連續兩天全線向下，隔夜息下跌約4.8基點，報4.4306厘，連跌四日，為7月11日以來最低。與樓按相關的一個月拆息亦跌約4.5基點至4.54077厘，為7月5日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.59363厘，跌1.042基點。六個月及一年期亦分別降至4.67061厘和4.77259厘。
港元匯價今早最低見7.8119兌1美元，為7月11日以來最弱，最新報7.8109，較前收市價跌0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.59363厘，跌1.042基點。六個月及一年期亦分別降至4.67061厘和4.77259厘。
港元匯價今早最低見7.8119兌1美元，為7月11日以來最弱，最新報7.8109，較前收市價跌0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.4306
|-4.785
|一周
|4.5381
|-2.892
|兩周
|4.54077
|-2.625
|一個月
|4.54077
|-4.453
|兩個月
|4.57935
|-5.005
|三個月
|4.59363
|-3.649
|六個月
|4.67061
|-0.582
|一年
|4.77259
|-1.247
資料來源：香港銀行公會