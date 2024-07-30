30/07/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.4306 -4.785 一周 4.5381 -2.892 兩周 4.54077 -2.625 一個月 4.54077 -4.453 兩個月 4.57935 -5.005 三個月 4.59363 -3.649 六個月 4.67061 -0.582 一年 4.77259 -1.247

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息連續兩天全線向下，隔夜息下跌約4.8基點，報4.4306厘，連跌四日，為7月11日以來最低。與樓按相關的一個月拆息亦跌約4.5基點至4.54077厘，為7月5日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.59363厘，跌1.042基點。六個月及一年期亦分別降至4.67061厘和4.77259厘。港元匯價今早最低見7.8119兌1美元，為7月11日以來最弱，最新報7.8109，較前收市價跌0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會