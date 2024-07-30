30/07/2024 10:45

【議息前瞻】安聯投資料日本央行將削減買債並宣布加息

《環富通基金頻道30日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt在7月30至31日日本央行議息會議前發表評論。



*全球及國內增長前景相對穩定，加息有助穩定日圓*



隨著日本央行繼續穩步走向貨幣政策正常化的道路，下一個挑戰在於如何通過政策來證明日本經濟已經正常化，面對通脹和薪酬壓力，同時又不會過早地通過激進政策行動來放緩經濟增長。當前的經濟數據喜憂參半，一方面是經濟增長減速，私人消費依然疲弱，另一方面是薪酬增長加速，通脹預期上升。鑑於全球和國內增長前景相對穩定，預計日本央行將借此機會在7月份的會議上加速推進貨幣政策正常化。

預計日本央行將把利率上限提高至0.25%左右。儘管日本央行並未就加息給出明確的指引，市場可能會感到意外，但日本央行將在美國經濟可能放緩等外在環境因素令其加息決定變得更複雜前，抓緊時機退出零利率區間。日本央行行長植田和男此前曾表示，傾向於不再長期將政策利率目標維持在0到0.1%之間。考慮到當前的通脹水平，即實際利率嚴重為負，市場應該可以充分消化此次加息。雖然人們擔心利率上升可能會對消費產生負面影響，但穩定日圓和防止日圓進一步貶值對於穩定消費和市場情緒也至關重要。加息有助於穩定日圓目前水平，而不加息則可能引發套息交易從而引發新一輪的拋售壓力。



*料充分公布未來縮減買債時間表，縮減金額相當可觀*



此外，預計日本央行將縮減買債。日本央行已就此進行了充分溝通，最近還與主要債券市場參與者進行討論，徵求持份者的意見。預計日本央行將密切配合市場預期，以避免造成不必要的市場混亂。而市場需要關注的方面包括縮減買債的時間表、規模和日本央行如何在收益率曲線的不同區段分配縮表。預測日本央行將充分公布其未來縮減買債的時間表，以防止市場受到干擾，央行有可能會概述未來兩年的計劃。預計縮減金額將相當可觀，以鼓勵最近因縮表不確定性而猶豫不決的買家重新投入市場。未來兩年每月有可能減少買債3-4萬億日圓。至於曲線分配，雖然指引並未明確，但可合理推算縮表將集中在以前買債最密集的區域，如3-5年期和5-10年期。



*對日本政府債券保持審慎，看好日股對日圓立場中性*



根據縮減買債計劃的預期時間表，日本央行逐步退出債券市場的目標將大致實現。儘管日本央行將繼續扮演重要角色，但其退出超寬鬆貨幣政策不太可能成為收益率上升的中期催化劑。安聯投資對日本政府債券保持審慎的觀點，但相信當前的價格已很大程度上反映了即將發生的變化，因此可能會在短期內調整日本政府債券的倉位至中性。而因日本國內長遠結構性因素的驅動，加上全球增長帶來的支持，持續看好日本股票。至於日圓，目前採取中性立場。近期日圓走強發放出積極訊號，但在有更多證據反映美國經濟放緩之前，日圓能否大幅升值仍面臨挑戰。如果在短期內沒有出現推動日圓升值的催化劑，高負利差可能會使買入或持有日圓的成本變得高昂。此外，美國局勢似乎正在發生變化，聯儲局下一次議息會議可能會提供更多政策走向的信息，因此將密切關注局勢的發展。(wa)