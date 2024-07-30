30/07/2024 09:07

【人行操作】東方金誠王青：7天期逆回購利率今年還有下調空間

《經濟通通訊社30日專訊》新一輪銀行存款降息已經開啟。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，綜合考慮未來一段時間的經濟和物價走勢，判斷四季度政策利率（7天期逆回購利率）仍存在下調空間，屆時將帶動兩個期限品種LPR報價跟進調整。這樣來看，年底前後還有可能啟動新一輪存款利率下調。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，下半年存款利率調整或受四方面因素影響：宏觀經濟復甦情況、央行政策、銀行淨息差，以及金融市場利率水平。後續仍會有中小銀行有序調降。

國有大行和12家股份制銀行目前均已完成新一輪存款降息。其中，國有大行存款掛牌利率下調幅度在5-20個點子；股份行整存整取定期存款掛牌利率下調幅度在10-20個點子，平安銀行最高下調幅度為30個點子，預計後期可能會有更多城、農商行等跟進。(lc)