30/07/2024 15:44

【政治局會議－解讀】分析：內需不振亟待解決，預計年內還需降息

《經濟通通訊社30日專訊》中共中央政治局今日召開會議，要求宏觀政策要持續用力、更加給力。對比4月份政治局會議對經濟形勢研判的表述，今次會議強調國內有效需求不足，要更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新，並以提振消費為擴需求重點。

《路透社》引述分析人士表示，中國政府意識到內需不振問題亟待解決，當前財政政策支持力度不夠，後續預計將有更多細化措施來加以提振。貨幣政策方面，預計年內還將有降息動作。



*政策發力重心開始轉向消費*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，會議聲明突出逆周期調節，振興消費和落後產能退出，暗示政策重點正在從產業政策轉向內需。預計四季度還需降息一次，不排除臨時調增預算赤字的可能。

銀河證券宏觀分析師聶天奇評論指，相較於4月政治局會議，對於內需的表述明確消費是重點。結合7月25日發布的以舊換新政策，標誌著政策發力重心開始轉向消費。後續存量政策的加快落地和增量政策的儲備出台值得關注，或將有力托底當前經濟。(ry)