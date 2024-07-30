30/07/2024 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6390 +0.80 1周 1.8140 -8.10 2周 1.8870 -2.40 1個月 1.8390 -0.40 3個月 1.8650 -0.40 6個月 1.9160 -0.40 9個月 1.9510 -0.50 1年 1.9660 -0.69

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行公布，今日進行2162.7億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%。公開市場今日有2673億元逆回購到期，即今日淨回籠510.3億元。新一輪銀行存款降息已經開啟。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，綜合考慮未來一段時間的經濟和物價走勢，判斷四季度政策利率(7天期逆回購利率)仍存在下調空間，屆時將帶動兩個期限品種LPR報價跟進調整。這樣來看，年底前後還有可能啟動新一輪存款利率下調。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除隔夜外全向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)