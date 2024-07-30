30/07/2024 09:31

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶45點子，報7.2622

《經濟通通訊社30日專訊》監管或有意提升匯率彈性。人民幣兌一美元中間價今報7.1364，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個半月新低，與市場預測偏離逾1200點，上個交易日報7.1316。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開45點子，報7.2622，上個交易日即期匯率收盤報7.2577。

市場普遍預計美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)本周將維持利率不變，但會在9月的下次會議上將利率下調25個基點。

雖然FOMC不會在8月召開會議，但美聯儲主席鮑威爾可能會利用8月下旬的Jackson Hole央行總裁會議為降息做準備。屆時，更多的通脹數據和周五的7月就業報告可供決策者權衡9月降息的條件。(sl)



