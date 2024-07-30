30/07/2024 16:33

【聚焦人幣】人幣即期收升105點子報7.2472，刷近一周高

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開後窄幅上落，直到午後中央政治局會議內容公布後止跌走高，收報7.2472，較上個交易日4時30分收盤價升105點子，止兩連跌，創7月25日以來近一周新高，全日在7.2468至7.2653之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升155點子，報7.2561。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1364，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個半月新低，與市場預測偏離逾1200點，上個交易日報7.1316。



*分析指全年經濟增速「保5%」將成下半年重點*



中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議再度強調要堅定不移實現全年目標任務，要求宏觀政策「持續用力、更加給力」，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措、及時推出一批改革舉措，對市場發出了政策加力的清晰信號。

會議同時強調有效需求不足問題，要求以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，在地產政策上強調積極收儲、保交房；並在培育壯大新興產業、科技創新、擴大開放、防風險等方面做出部署。

分析人士認為，全年經濟增速「保5%」將成下半年重點，預計短期會有更多支持性政策出台，財政政策將加快支出力度，貨幣政策方面仍有進一步降準降息空間。(sl)