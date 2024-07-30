30/07/2024 09:53

【聚焦人幣】廣東擬在香港和澳門發行至多75億離岸人民幣地方債

《經濟通通訊社30日專訊》廣東省財政廳公告，為進一步推動粵港澳大灣區融合發展，經上級批准同意，計劃今年繼續在澳門發行離岸人民幣地方債，規模不超過25億元（人民幣．下同），此外還計劃今年首次在香港發行離岸人民幣地方債，規模不超過50億元。上述債券期限均不超過五年。

廣東省財政廳發布的關於赴香港/澳門組建承銷團的相關通知指出，申請的機構需具備在香港/澳門開展債券承銷業務的資格和條件，並且近三年內在經營活動中無重大違法記錄，市場信譽良好。

此前深圳市財政局亦公告，為推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，該市計劃近期赴香港簿記建檔發行不超過70億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為2/3/5/10年期。深圳市財政局同時宣布，確定29家機構為承銷團成員。

中國首批離岸地方政府債2021年10月在香港和澳門完成首次發行，當時深圳市和廣東省分別在香港和澳門發行了50億元和22億元地方債。(sl)