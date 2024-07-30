30/07/2024 09:17

【外圍經濟】日本6月份失業率降至2.5%，日央行料8月減買債

《經濟通通訊社30日專訊》日本6月份失業率下降，顯示就業市場保持緊張。隨著企業開始招聘和留住員工，可能給薪酬帶來持續上升的壓力。

周二(29日)公布的數據顯示，6月份失業率從2.6%降至2.5%。經濟師預估為維持2.6%不變。就業人數增加37萬，失業人數增加2萬。

分析指，日本人口老齡化和勞動力減少已經造成長期勞動力短缺，促使企業在春季與工會的年度談判中，同意逾30年來最大幅度的加薪。根據日本最大工會組織的最終統計，加薪幅度超過5%。

與此同時，接受《彭博社》訪問的48名經濟師中，有14人預測日本央行將於周三(31日)宣布加息。此外，市場普遍認為，從下個月開始，央行會把每月購債規模從目前的6萬億日圓削減至5萬億日圓。(rc)