30/07/2024 09:38

【外圍經濟】以太幣現貨ETF交易首周流出資金3.4億美元

《經濟通通訊社30日專訊》以太幣現貨ETF於交易首周出現3.4億美元資金外流。

數據顯示，在以太幣現貨ETF上周獲得美國證券交易委員會(SEC)批准後，8隻以太幣現貨ETF 於截至本月26日的4個交易日內吸金11.7億美元。其中資金流入最多的是貝萊德、Bitwise和富達投資的ETF，分別吸納4.42億、2.66億及2.19億美元。不過，Grayscale的ETF則流出15億美元。

根據CoinShares的報告，投資者把Grayscale以太幣現貨ETF當作套現的機會，和今年1月比特幣現貨ETF推出時，投資者從Grayscale比特幣信託撤出數十億美元的情況相似。

自本月23日以太幣現貨ETF開始交易以來，以太幣的價格已下跌4.6%，至3331美元左右。(rc)