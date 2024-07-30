30/07/2024 10:42

【外圍經濟】英偉達發布軟件和服務以推動人工智能快速普及

《經濟通通訊社30日專訊》英偉達宣布了一系列軟件更新，旨在讓更多企業更容易使用生成式人工智能(AI)。

公司正式發布Nvidia inference micro services(NIMs)，這個軟件包可以解決將AI用於特定目的所需的許多後勤問題。生成式AI是聊天機器人、語音識別和其他自動化人機交互背後的技術，通常需要協調眾多硬件、軟件和訊息檢索。

英偉達行政總裁黃仁勳周一(29日)在美國丹佛舉行的Siggraph大會上，展示了該公司的最新產品。他在這個圖形技術大會上，試圖說服不同行業開始使用英偉達的技術，在經濟中普及AI。(rc)