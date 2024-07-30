30/07/2024 11:14

【外圍經濟】共和黨指摘耶倫操縱美債發行量，以利民主黨競逐大選

《經濟通通訊社30日專訊》美國財政部的發債計劃一向備受關注。不過，該計劃在本季度添上政治元素，部分共和黨議員指責政府操縱債券的發行。

交易商預計美國財政部本周三(31日)在季度再融資債券發行中，將遵守先前的指引，連續第二個季度維持較長期債券發行量穩定。現時預料下一輪再融資發債操作的總規模將再次達到1250億美元。具體為8月6日580億美元3年期票據、8月7日420億美元10年期票據，以及8月8日250億美元30年期債券。

一些共和黨政客和經濟政策評論員指摘財長耶倫，認為她控制較長期限債券的發行規模，使用短期國庫券來滿足額外的資金需求。他們認為，此舉有助於壓低孳息率、提振經濟，在大選之前利好民主黨。不過，耶倫表示，沒有試圖放鬆金融環境的策略。

此外，由於聯邦借貸需求巨大，債券買家也在密切關注是否有跡象表明，美國財政部即將發行更大規模的長期債券。(rc)