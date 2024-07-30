30/07/2024 15:04

【外圍經濟】政治風險加劇，對沖基金以創紀錄速度拋售工業股

《經濟通通訊社30日專訊》在地緣政治風險日益加劇、對美國和中國經濟放緩的擔憂升溫之際，對沖基金正在迅速減持工業股，轉而投入商品類股份，例如能源股和材料股。

高盛高級經紀業務部門的報告顯示，工業股是美國上周淨賣出最多的板塊。該板塊自本月11日以來的兩周，按美元計的風險平倉總額為紀錄最高，凸顯出該領域的「投降式行為」。

不過，市場觀察人士表示，構成工業股板塊的公司種類繁多，很難辨別賣盤的顯著推力。不過，美國總統大選的臨近加劇了政策變動的風險，特別是在貿易和關稅方面，工業股板塊許多擁有全球業務的大公司容易受此影響。市場擔憂特朗普會對中國製造商品加徵關稅，而中國可能採取報復行動。(rc)