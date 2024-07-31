31/07/2024 17:24

《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社31日專訊》聯儲局公布利率決策在即，超大盤科技股昨日再遭拋售，英偉達狂瀉7%。微軟業績發布後，盤後股價亦跌7%。納指下跌222.78點或1.3%，報17147.42點。標普500下跌27.1點或0.5%，報5436.44點。道指上漲203.4點或0.5%，報40743.33點。港股方面，恒生指數收市報17344，升341點或2%，成交1189億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間1日凌晨2:00am，美聯儲FOMC宣布利率決定並發表政策聲明，之後美聯儲主席鮑威爾舉行新聞發布會。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料維持於2.5%。今晚8:15pm，美國公布7月ADP就業變動，料維持於15萬。9:45pm，美國公布7月芝加哥採購經理人指數，料由47.4降至45。10:00pm，美國公布6月成屋待完成銷售，月率料由下滑2.1%改善至升1.4%。明日，德國公布6月零售銷售。2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於5.5%。(wa)